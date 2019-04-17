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В Югре всплыли фальшивые Armani и Gucci

Общество

С начала года было изъято из оборота 300 единиц контрафактной одежды, обуви и парфюма

В Югре всплыли фальшивые Armani и Gucci
Mariamichelle
Gucci

Ханты-Мансийск, 17 апреля 2019, 20:04 — REGNUM  У предпринимателей городов ХМАО Нижневартовска и Югорска с начала 2019 года изъяты 300 контрафактных единиц одежды, обуви и парфюма. У бизнесменов отсутствовали договоры с фирмами-правообладателями товарных знаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Из одного из магазинов Югорска изъяты спортивные куртки и кроссовки с надписями «Columbia» и ветровки якобы фирмы «Tommy Hilfiger».

В Нижневартовске были сняты с реализации мужские куртки, джинсы, свитера, носки с нанесенными логотипами известных фирм Chanel, Boss, Armani, Calvin Klein, Tоmmу Hilfiger, Lacoste, Gucci, Philipp Plein. А также духи с надписями Chanel, Dior, Lacoste, Воss, D&G, Versace, Gucci.

«В соответствии со статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное использование товарных знаков влечёт наложение административного штрафа, обязательную конфискацию товара и его уничтожение. При повторном правонарушении возникает уголовная ответственность», — отметил заместитель начальника Ханты-Мансийской таможни Алексей Русанов.

На данный момент полицейскими проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

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