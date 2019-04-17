Чиновник Пак не принял извинений футболиста Кокорина

Москва, , 19:44 — REGNUM На очередных слушаниях в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева показания дал потерпевший по делу — чиновник, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли России Денис Пак. Слушания состоялись сегодня, 17 апреля.

В ходе заседания Кокорин обратился с Паку с извинениями.

«Хотел бы извиниться за свои действия и помириться с вами, готов возместить вам ущерб, хотелось бы по-человечески примириться, прошло много времени. Понимаю, конфликт неприятный. Мы бы друг друга поняли, я думаю», — сказал Кокорин.

Однако Пак не стал принимать извинения Кокорина и заявил, что никакого вопроса в словах футболиста не прозвучало (судья разрешил Кокорину задать вопрос потерпевшему). Адвокат Пака посоветовал своему клиенту больше ничего не отвечать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, драка произошла 8 октября 2018 года в одном из кафе в центре Москвы. Кокорин и Мамаев, а также их друг — Александр Простовицкий устроили драку, в результате которой пострадали три человека — чиновник Пак, генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

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