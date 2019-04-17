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Папа Римский поблагодарил французских пожарных за «спасение» Нотр-Дама

Общество

«Пусть Дева Мария благословит и поддержит работу по реконструкции»

Папа Римский поблагодарил французских пожарных за «спасение» Нотр-Дама
Antoninnnnn
Нотр-Дам горит

Ватикан, 17 апреля 2019, 16:35 — REGNUM  Папа Римский Франциск выразил благодарность французским пожарным, которые пытались «спасти» собор Парижской Богоматери, 17 апреля передает агентство Reuters.

Выступая на площади святого Петра в Ватикане, папа Франциск отметил, что французские пожарные «сделали всё возможное, чтобы спасти базилику, даже рискуя своей жизнью».

«Пусть Дева Мария благословит и поддержит работу по реконструкции», — заключил понтифик.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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