Папа Римский поблагодарил французских пожарных за «спасение» Нотр-Дама

Ватикан, , 16:35 — REGNUM Папа Римский Франциск выразил благодарность французским пожарным, которые пытались «спасти» собор Парижской Богоматери, 17 апреля передает агентство Reuters.

Выступая на площади святого Петра в Ватикане, папа Франциск отметил, что французские пожарные «сделали всё возможное, чтобы спасти базилику, даже рискуя своей жизнью».

«Пусть Дева Мария благословит и поддержит работу по реконструкции», — заключил понтифик.

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