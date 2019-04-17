В России отзывают более 700 автомобилей Mercedes-Benz

Москва, , 16:29 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил о добровольном отзыве 762 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат 739 автомобилей Mercedes-Benz X-Class, произведенных в период с января по декабрь 2018 года.

Причиной отзыва транспортных средств названа возможная неисправность автоматической системы экстренного вызова, из-за которой в случае аварии экстренный вызов не сможет быть отправлен автоматической системой.

Кроме этого, отзываются 23 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter V-Class, реализованных в период с января 2019 года.

Установлено, что на данных авто при срабатывании подушки безопасности переднего пассажира может оторваться пластмассовая крышка. «Не исключено, что из-за этого не будет гарантировано корректное удерживающее действие подушки безопасности переднего пассажира. Кроме того, крышка полностью или её части могут быть выброшены из приборной панели в салон, что повысит риск получения травм людьми, находящимися в автомобиле», — говорится в сообщении.

На отзываемых транспортных средствах бесплатно для владельцев будут проведены необходимые ремонтные работы.