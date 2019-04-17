Катастрофа на пороге: кто виноват в ожирении детей

Москва, , 16:28 — REGNUM На фоне общемировой проблемы с ожирением населения важно обратить внимание на слишком быстро растущую категорию российских детей и подростков, столкнувшихся с этой бедой. По данным свежих исследований ВОЗ, на начало 2019 года в России 24% мальчиков и 8% девочек дошкольного и школьного возраста имеют избыточный вес. Негативные изменения уже налицо и бросаются в глаза. Катастрофа на пороге — фактически у каждого пятого российского ребенка масса тела выше нормы, заявил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Альпари» в СНГ Андрей Лобода.

«Как отец двоих малышей я часто наблюдаю, что во многих семьях мамы зачастую предпочитают искусственное питание новорожденных, а во время прогулок с детьми не прочь покурить и даже попить лёгкий алкоголь. Сегодня, к сожалению, российские молодые родители — поколение ЕГЭ — зачастую не обладают высокой культурой пищевого поведения, у них по-прежнему превалирует культ «Макдональдса» и других сомнительных сетевых фастфудов, которые у детей и взрослых должны ассоциироваться только как сеть бесплатных туалетов города», — отметил эксперт.

По его мнению, по сути, наши дети стали заложниками пищевого мусора. В их рационе не хватает мяса, птицы, молока, рыбы, но зато есть явный переизбыток сладкого, жирного и соленого. Проблемы с избыточным весом и здоровьем в целом имеют корни в пищевом и социальном поведении семьи.

«Конечно, здоровый образ жизни стоит намного дороже, чем нездоровый. Взрослым первыми нужно менять модель поведения, стремиться зарабатывать больше и покупать безопасную для здоровья пищу», — полагает Лобода.

Эксперт считает, что родители обязаны стимулировать активный образ жизни детей. Спорт, игры и прогулки на свежем воздухе должны хотя бы частично заменить телевизоры и тем более гаджеты, опасные для психики и бесполезные для познаний ребенка компьютерные игры.

«Исправить ситуацию вне дома также поможет жесткий контроль за здоровой пищей в школьных столовых, уголовная ответственность лоббистам, продвигающим ГМО и опасные пищевые добавки в рецептуру детских продуктов, запрет продажи шоколадок, чипсов и опасной для здоровья сладкой газировки и пакетированных соков в школах и местах массового отдыха детей.

Уже давно пора запретить рекламу чипсов и газировки, а также фастфудов, а также жующих непонятную в ТВ-роликах колбасу детей», — высказал свою точку зрения Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина на круглом столе в Госдуме заявила, число жителей России с избыточной массой тела увеличилось в два раза с 2011 года.

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