В Калуге машинист тепловоза подозревается в хищении из вагонов-цистерн

Калуга, , 16:22 — REGNUM В Калуге машинист тепловоза с коллегами-железнодорожниками подозревается в хищении нефтепродуктов из вагонов-цистерн, совершённых в период с 2011 по 2017 год. Как сообщила 17 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, следствием установлено, что изначально мужчина самостоятельно совершал хищения нефтепродуктов, но затем решил увеличить количество украденного.

Для реализации задуманного обвиняемый организовал группу из своих коллег, четырех машинистов и помощников машинистов тепловоза, также выполняющих работу по транспортировке вагонов-цистерн с нефтепродуктами. Также в преступную группу вошёл калужанин, который осуществлял транспортировку и хранение похищенных нефтепродуктов. Украденное злоумышленники сбывали хозяйке частных автозаправочных станций.

Следствием доказано четыре эпизода преступной деятельности обвиняемого по хищению нефтепродуктов на общую сумму более 680 тыс. рублей. Свою вину в содеянном организатор преступной группы признал полностью, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении подельников обвиняемого уголовное дело ранее направлено в суд для рассмотрения.