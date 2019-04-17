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Британские вертолёты не дают спать жителям Таллина

Общество

Генштаб поясняет, что британским лётчикам необходимо ознакомиться с местностью

Британские вертолёты не дают спать жителям Таллина
Diego Delso
Таллин

Таллин, 17 апреля 2019, 16:21 — REGNUM  Начальник пресс-службы генштаба Сил обороны Эстонии Арво Йыэсалу пояснил журналистам, что шум, мешающий в последние дни спать жителям Таллина, производят британские вертолёты, которые проводят ознакомительные полёты в новой для них местности.

«Как и в прошлом году, присутствие союзников в Эстонии усилили вертолеты Wildcat. С момента прибытия они совершают крайне необходимые ознакомительные полеты в различных местах в нашем воздушном пространстве, в том числе над Таллином, чтобы экипажи могли ознакомиться с воздушным пространством и рельефом местности. Это позволит им взаимодействовать с нашими военнослужащими и другими подразделениями союзников», — приводит его слова издание ERR.

Пресс-секретарь пояснил, что ночные полёты являются совершенно необходимыми для подготовки пилотов к действиям в новой для них местности, а поскольку весной продолжительность светового дня уменьшилась, полёты приходится проводить не утром или вечером, а ночью. По его словам, британцы «делают всё возможное», чтобы беспокоить жителей города как можно меньше.

Как уже сообщалось, 14 апреля в Эстонию прибыли британские боевые вертолёты Wildcat, к которым скоро присоединятся пять британских вертолётов американского производства Apache. Они пробудут в стране около трёх месяцев и примут участие в совместных учениях «Весенний шторм».

Новость о прибытии пяти британских вертолётов на три месяца вызвала иронические комментарии в эстонском секторе интернета. «Пять вертолётов на три месяца эффективно защитят нас от российской угрозы», — пишут комментаторы.

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Политическая жизнь Эстонии
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