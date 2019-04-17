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Медведев «не слышал» об увеличении рабочего дня для сельских женщин

Общество

«Разберусь»

Медведев «не слышал» об увеличении рабочего дня для сельских женщин
Винсент Ван Гог. Утро. Крестьяне, идущие работать. 1890

Москва, 17 апреля 2019, 15:55 — REGNUM  Главе правительства РФ Дмитрию Медведеву ничего не известно об увеличении продолжительности рабочего дня для женщин, проживающих на селе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Я ничего об этой идее не слышал. Могу вам гарантировать, что я максимально тщательно во всех этих предложениях разберусь», — заверил Медведев, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Предложение Минтруда увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающих на селе, вызвало широкий общественный резонанс.

Сейчас они трудятся по 36 часов, а не 40, как другие, но при этом получают полную зарплату, отмечают в министерстве.

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