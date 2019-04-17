В Казахстане госпитализировали мужчину с подозрением на сибирскую язву

Астана, , 15:50 — REGNUM С подозрением на сибирскую язву госпитализирован житель села Малонарымка Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области, сообщили в департаменте общественного здоровья области.

Мужчина госпитализирован в центральную районную больницу Катон-Карагайского района. Анализы пациента были направлены в лабораторию особо опасных инфекций.

Предварительный диагноз поставил консилиум — «предположительный случай кожной формы сибирской язвы». По месту жительства пациента заболеваемости скота не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области был объявлен карантин после смерти мужчины с предположительным диагнозом сибирская язва.

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