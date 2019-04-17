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Учениц, задержанных за оскорбление президента Бурунди, исключили из школы

Общество

В марте девочек задержали. Им были предъявлены обвинения в «оскорблении главы государства»

Бужумбура, 17 апреля 2019, 16:10 — REGNUM  Трое школьниц, задержанных за «осквернение» портрета президента Бурунди, после освобождения из следственного изолятора исключили из школы, передает CNN Africa со ссылкой на информацию Human Rights Watch.

Напомним, что в марте троих школьниц задержали на шесть дней за то, что они якобы разрисовал портрет президента Пьера Нкурунзизы. Им были предъявили обвинения в «оскорблении главы государства», как сообщают правозащитники.

Это происшествие вызвало международный резонанс. В социальных сетях люди начали выкладывать разрисованные портреты Нкурунзизы под хеш-тэгом #FreeOurGirls.

В результате девочек освободили, но обвинения так и не были сняты. Учениц исключили из школы l'Ecofo Akamuri, находящейся на севере Бурунди.

«Это лишает их права на получение образования», — заявил глава Human Rights Watch по Центральной Африке Льюис Мудге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурунди освободили задержанных школьниц

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