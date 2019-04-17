В Ростове-на-Дону восстанавливают понтонный мост через реку Дон

Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Понтонная переправа в Ростове-на-Дону, пролегающая через реку Дон на Зелёный остров, будет восстановлена. В работам уже приступили специалисты. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях, подтверждая процесс фотоснимками.

Официального подтверждения этой информации пока нет, но известно, что мост должен быть открыт к концу апреля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что понтонная переправа через реку Дон ушла под воду 4 ноября 2018 года. Затонули два пролёта моста в створе улицы 29-я линия. Ростовские спасатели эвакуировали более 400 человек, оказавшихся отрезанными от города. В течение нескольких дней был эвакуирован транспорт.

Вместе с тем прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. Оказалось, что в мае 2018 года мост был допущен к эксплуатации с замечаниями. В частности, было указано, что объекту не хватает спасательных кругов, также были выявлены недостатки световой сигнализации. В отношении трёх должностных лиц и юридического лица муниципального предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях. Им вменили «нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».

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