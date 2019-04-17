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Эксгумация тела жителя Дагестана привела к массовым волнениям сельчан

Общество

Процедура требовалась для проведения медицинской экспертизы в рамках расследования уголовного дела

Казбековский район, Дагестан, 17 апреля 2019, 15:50 — REGNUM  Эксгумация тела покойного жителя села Хубар Казбековского района Дагестана едва не привела к массовой потасовке. Местные жители попытались помешать полицейским изъять из могилы тело умершего ради медицинской экспертизы. О произошедшем инциденте ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Установлено, что 27-летний житель селения Хубар умер в ноябре 2018 года, предположительно — от ветрянки. Семью шокировало, что их родственник покинул белый свет в столь молодом возрасте, да ещё и от заболевания, поддающегося лечению. Сестра обвинила в смерти брата врача и обратилась в правоохранительные органы.

В ходе расследования дела открылись новые обстоятельства, которые могли подтвердить виновность подозреваемого. Однако для этого потребовалась эксгумация тела, и суд вынес соответствующее решение. Тем не менее, последнее слово оставалось за семьёй усопшего. Именно они и приняли окончательное решение.

«Родственникам был задан вопрос: «Хотите ли вы, чтобы виновный в смерти вашего брата был наказан? Тогда требуется экспертиза. Без неё доказать врачебную ошибку не удастся». Сложности возникли потому, что семья и жители села решили, что тело возвращено не будет, но когда им пояснили, что сразу после экспертизы тело будет вновь захоронено, родные согласились на проведение процедуры», — рассказали в МВД.

В итоге, экспертиза была проведена, и ранним утром следующего дня тело молодого человека захоронили там же, где и прежде.

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