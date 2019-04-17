Чиновник Минпромторга Пак рассказал, как его бил Кокорин

Москва, , 15:36 — REGNUM Футболист Александр Кокорин и его брат Кирилл наносили удары главе департамента Минпромторга Денису Паку, намереваясь причинить максимальный ущерб его жизни и здоровью. Об этом Пак рассказал 17 апреля в ходе судебных слушаний по делу о драке в центре Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Пака, он находился в кафе ради деловой встречи, однако напротив сидела шумная компания из примерно десяти человек. Когда чиновник попросил пересадить его за другой столик, молодые люди обратили на Пака внимание.

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Первым к Паку подошел Кирилл Кокорин и нецензурно выражался, затем пришел Александр Кокорин и, взяв стул, стал целиться в голову чиновнику. Футболист желал нанести «максимальный ущерб жизни и здоровью, ударил в область головы», рассказал потерпевший.

Удар пришелся Паку по голове и руке, которой он закрывался. Затем его ударил Кирилл.

«Избиение продолжалось минуты три», — заявил чиновник.

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Он также рассказал, что оппоненты обозвали его «китайцем» с применением непечатных выражений и отправили «ехать в Китай и там делать замечания».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля суд продолжил рассмотрение дела о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены находятся под стражей с октября 2018 года.

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