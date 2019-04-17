Военный прокурор Украины назвал цену секретных данных на чёрном рынке

Киев, , 15:49 — REGNUM Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, почём можно купить данные о жителях Украины на чёрном рынке, сообщило 17 апреля издание Liga.net.

По его словам, доступ к камерам видеонаблюдения Киева можно купить примерно за 250 гривен или около 600 рублей. Столько стоит слежка за одним автомобилем.

Доступ к базе МВД и нацполиции обойдётся в 250−700 гривен (600−1700 рублей), а узнать, пересекал ли человек границу, можно за 600−800 гривен (1450−1900 рублей). Самой дорогой услугой стала полугодовая детализация звонков мобильного телефона с привязкой к местности. За неё придётся отдать от 4 тыс. до 7 тыс. гривен (9,6 тыс. — 17 тыс. рублей), сказал он.

Матиос отметил, что военная прокуратура и СБУ создадут отдел, который будет отслеживать сбор информации, касающийся сотрудников украинских силовых ведомств.

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