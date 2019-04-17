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Видео: Boston Dynamics научила отряды роботов буксировать грузовые машины

Общество

В ролике зрителям показали все этапы процесса

Бостон, США, 17 апреля 2019, 15:32 — REGNUM  Известный производитель роботов Boston Dynamics выложил в сеть видео, в котором показано, как десять машин буксируют грузовой автомобиль. Ролик был опубликован 16 апреля на YouTube-канале компании.

В минутном ролике зрителям показали все этапы процесса. Ближе к концу демонстрируется момент старта, когда машины сначала лежат на земле, а затем переходят из режима ожидания в режим буксировки.

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Напомним, в марте 2019 года компания опубликовала ролик, в котором показала работу двух балансирующих роботов-погрузчиков. Эти машины Boston Dynamics получили название Handle. Роботы переносили с места на место коробки массой около 5 кг.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Boston Dynamics показала балансирующего робота-грузчика

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Робототехника
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