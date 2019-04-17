В Екатеринбурге обеспокоены состоянием слонихи Даши

Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Екатеринбурге местные жители обеспокоены состоянием слонихи Даши в зоопарке города. Животное резко потеряло в весе, говорится в петиции, размещённой на одном из интернет-ресурсов.

«Главный герой зоопарка слон Дарья просто умирает от истощения! Ребята, над животным издеваются. Слониха шаталась и совсем облысела», — заявила жительница Екатеринбурга Яна C.

Не стоит лишний раз паниковать, уверены в зоопарке. В социальных сетях представители учреждения уточнили, что слониха «села на диету», да и возраст сказывается — родилась она ещё в 1981 году, а имеет даже «трудовой стаж» в цирке.

«Московские коллеги обратили внимание на чрезмерный вес всеобщей любимицы и дали строгие рекомендации по снижению веса слонихи. От чрезмерной массы у Даши начались серьёзные повреждения ногтевой пластины», — написали специалисты зоопарка.

Именно медицинские показания стали причиной диеты. Изменение питания сказалось на внешнем виде животного.

«К сожалению, мышечной массы у старой слонихи довольно мало, сказываются десятилетия отсутствия моциона в «цирковой» период. Поэтому внешне Даша выглядит не очень привычно, но мы её любим не за внешний вид, верно? Главное — здоровье и долголетие!» — уверяют в учреждении.

Напомним, слониха Даша поселилась в Екатеринбурге в 2007 году. Животное стало главной звездой городского зоопарка. До этого Даша выступала в московском цирке.

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