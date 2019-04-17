Жириновский пожаловался Медведеву на оскорбления чиновниками россиян

Москва, , 15:27 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался главе правительства РФ Дмитрию Медведеву на оскорбления чиновниками простых жителей России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Оскорбления людей — по всей стране! Кто (называет людей) — быдло, кто — стадо, кто — шалупонь, недоумки, лохи, алкаши, пьянь, тунеядцы. Это чиновники, ваши чиновники в любой точке России в любой момент вот такие оскорбления высказывают!» — заявил Жириновский.

Отчет правительства РФ перед Госдумой представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.