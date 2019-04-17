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Жириновский пожаловался Медведеву на оскорбления чиновниками россиян

Общество

«Оскорбления людей — по всей стране!»

Жириновский пожаловался Медведеву на оскорбления чиновниками россиян
Иван Шилов © ИА REGNUM
Жириновский

Москва, 17 апреля 2019, 15:27 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался главе правительства РФ Дмитрию Медведеву на оскорбления чиновниками простых жителей России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Оскорбления людей — по всей стране! Кто (называет людей) — быдло, кто — стадо, кто — шалупонь, недоумки, лохи, алкаши, пьянь, тунеядцы. Это чиновники, ваши чиновники в любой точке России в любой момент вот такие оскорбления высказывают!» — заявил Жириновский.

Отчет правительства РФ перед Госдумой представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Отчет правительства РФ перед Государственной думой
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