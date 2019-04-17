Среда, 17 Апреля 2019 года
15:33:33 МСК

Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца

Общество

Под стражей граждане Украины останутся до 24 июля

Москва, 17 апреля 2019, 15:27 — REGNUM  Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца. Такое решение сегодня, 17 апреля, принял Лефортовский суд Москвы.

Читайте также: ВМС Украины обвинили РФ в захвате своих кораблей в Керченском проливе

Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО с комиссаром Совета Европы

Мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена в отношении Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Михаила Власюка, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и командира украинских моряков Дениса Гриценко. В СИЗО они останутся до 24 июля 2019 года.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. На этом настоял прокурор.

Ранее по теме: Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»

Как сообщало ИА REGNUM, три корабля военно-морских сил Украины в ноябре 2018 года незаконно пересекли государственную границу с Россией и вторглись в территориальные воды РФ в Чёрном море. Суда выполняли опасные манёвры вблизи Керченского пролива и не реагировали на законные требования российских пограничников. В результате все три судна были задержаны, а члены экипажей арестованы.

24 гражданина Украины доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ — «Незаконное пересечение границы РФ».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить