Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца

Москва, , 15:27 — REGNUM Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца. Такое решение сегодня, 17 апреля, принял Лефортовский суд Москвы.

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Мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена в отношении Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова, Михаила Власюка, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко и командира украинских моряков Дениса Гриценко. В СИЗО они останутся до 24 июля 2019 года.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. На этом настоял прокурор.

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Как сообщало ИА REGNUM, три корабля военно-морских сил Украины в ноябре 2018 года незаконно пересекли государственную границу с Россией и вторглись в территориальные воды РФ в Чёрном море. Суда выполняли опасные манёвры вблизи Керченского пролива и не реагировали на законные требования российских пограничников. В результате все три судна были задержаны, а члены экипажей арестованы.

24 гражданина Украины доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ — «Незаконное пересечение границы РФ».