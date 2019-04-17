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В Японии рассказали о росте числа туристов из России

Общество

Самое большое число российских туристов посетило Японию в марте

В Японии рассказали о росте числа туристов из России
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Туристы. Замок Химэдзи. Япония

Токио, 17 апреля 2019, 15:24 — REGNUM  По итогам первых трех месяцев 2019 года Японию посетили 23,6 тыс. российских туристов, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 17 апреля Национальная туристическая организация Японии (JNTO).

Отмечается, что самое большое число российских туристов посетило Японию в марте, так как именно в этом месяце в стране цветет сакура. Так, в марте Японию посетили 11,7 тыс. туристов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне теплой весны в Токио цветы сакуры распустились на 7 дней раньше, чем в прошлом году. Так, большинство деревьев сакуры в традиционном японском саду Рикугиэн в токийском районе Бункё распустились в конце марта.

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Российско-японские отношения
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