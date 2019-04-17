Продавать вейпы несовершеннолетним запретили в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 15:14 — REGNUM В Карачаево-Черкесии запрещена продажа вейпов несовершеннолетним гражданам. Такое решение было принято 16 апреля депутатами парламента республики. Инициатива запрета исходила от прокуратуры КЧР, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе законодательного органа.

Согласно закону, принятому единогласно на очередном заседании парламента, на территории республики теперь будет введен запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина — вейпов. Предусмотрена система мер наказания, для тех кто нарушит закон.

Так, за пренебрежение запретом граждане будут оштрафованы на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических — 30−50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России впервые запрет на продажу электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним был введен в Вологодской области еще в 2017 году. такие законы приняты тажке еще в 20 субъектах РФ. В марте 2019 года был принят такой закон в Югре.

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