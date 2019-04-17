Деньги вместо официоза: в Зауралье открыли счёт «Победа»

Курган, , 15:16 — REGNUM В Курганской области открыт благотворительный счёт «Победа». Ведётся сбор денежных средств в помощь ветеранам Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Первым, кто сделал взнос на счёт, стал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Вместе с чиновниками регионального правительства им принято решение перевести на специальный благотворительный счет «Победа» сумму однодневного заработка.

«В нашем регионе в настоящее время живут 369 участников Великой Отечественной войны. В преддверии праздника мы опросили ряд ветеранов, проживающих в Курганской области, чем мы можем им помочь. Получили различные просьбы: от приобретения бытовых приборов до оказания медицинской помощи. Решили, что будет более справедливо собрать средства и перечислить их на лицевые или пенсионные счета участников Великой Отечественной войны в равных суммах. Полагаю, это будет не менее действенно, нежели традиционные цветы, открытки или официальные благодарственные речи», — пояснил идею счёта «Победа» Вадим Шумков.

Глава Зауралья предложил поддержать инициативу региональных чиновников коллегам из муниципалитетов, руководителям учреждений и предприятий и всем жителям Курганской области.