Архангельск, , 15:05 — REGNUM

Выбор места под межмуниципальный полигон ТБО для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска снова вызвал протест у местного населения — люди начали сбор подписей против строительства мусорного объекта на 30 км трассы М-8, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сначала межмуниципальный полигон хотели разместить у поселка Рикасиха. Перспектива жить по соседству со свалкой жителей поселка и находящегося неподалеку Северодвинска не обрадовала — люди начали открыто выражать протест. После многочисленных митингов и проведенных изысканий власти всё-таки отозвали выданное ими разрешение на выделение земли, и начался поиск нового места под полигон.

Региональный оператор «ЭкоЦентр» предложил выбрать место из пять участков: в 30 км от Архангельска по дороге М8; рядом с посёлком Лесная речка и там же при исправительной колонии № 7 УФСИН по Архангельской области; в районе поселка Талаги в непосредственной близости от аэропорта и в районе поселка Уйма, что на выезде из областного центра.

Интересно, что ни один из предложенных участков для размещения полигона не подходит — о том, что они не соответствуют всем необходимым критериям, открыто заявили сами представители «ЭкоЦентра». Как «наименьшее зло» новой территорией для размещения полигона был определен участок на 30 км федеральной трассы М-8. Но и этот выбор общественность не приняла.

«Обращаем ваше внимание на то, что три места из пяти предложенных находятся вблизи наших поселков и деревень, дачных участков, вблизи красивейших и богатейших рек и озер, составляющих единую экосистему: оз. Холмовское, на котором находится водозабор питьевой воды для поселка Катунино, Лесная речка, Исакогорка, Зеленый Бор; источников минеральных вод, расположенных вблизи поселка Беломорье, где расположен известный не только в Архангельской области санаторий», — говорится в открытом обращении жителей агломерации главе Приморского района Архангельской области.

В обращении также подчеркивается, что создание новой мегасвалки не является цивилизованным решением проблемы с мусором.

«Хотим обратить ваше внимание на опыт других стран с раздельным сбором отходов и переработкой мусора с помощью современных технологий», — говорится в письме.

Вместе с тем число несанкционированных свалок в Архангельской области неуклонно растет. По данным регионального правительства, сегодня в области более 250 таких объектов. При этом срок эксплуатации действующих вот-вот закончится. В Архангельске, например, городская свалка, которая располагается всего в километре от жилых домов, может эксплуатироваться только до 2024 года, в Северодвинске — максимум еще два года.

Параллельно с этим в области продолжается бессрочный протест против строительства полигона ТКО на станции Шиес в Ленском районе. На центральной площади Архангельска ежедневно собираются активисты, требующие отмены решения о строительстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область была названа самым проблемным регионом мусорной реформы — по словам главы минприроды РФ Кобылкина, здесь недостаточно выстроены взаимоотношения с населением.

Напомним, жители региона возмущены планами инвестора размещать на территории региона московский мусор. Попытка провести в регионе референдум по этому вопросу провалилась.