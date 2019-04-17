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Папа Римский выразил благодарность пожарным за спасение Нотр-Дама

Общество

Папа Римский Франциск выступил перед тысячами верующих на площади Святого Петра в Риме

Папа Римский выразил благодарность пожарным за спасение Нотр-Дама
Wandrille de Préville
Горящий Нотр-Дам

Ватикан, 17 апреля 2019, 15:12 — REGNUM  Папа Римский Франциск выразил «благодарность от лица всей католической церкви» пожарным и всем тем, «кто, рискуя своей жизнью, спасал собор Нотр-Дам-де-Пари от огня», сообщает Le Figaro.

«Пусть Дева Мария благословит их и поддержит работу по реконструкции. Пусть это будет коллективный труд, во славу Божию», — заявил папа Римский 17 апреля перед тысячами верующих на площади Святого Петра в Риме.

Издание отмечает, что во вторник, 16 апреля во второй половине дня понтифик провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава по культуре при Святом престоле, кардинал Джанфранко Раваси предложил Франции техническую и научную помощь экспертов из Ватикана для восстановления собора Парижской Богоматери.

Читайте также: Ватикан готов помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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