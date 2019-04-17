Махачкала, , 15:07 — REGNUM

В Дагестане арестован исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по городу Каспийску Зиявудин Ашиков. Советский районный суд Махачкалы заключил его под стражу на два месяца по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в пресс-службе инстанции. Если до 23 апреля ему не предъявят обвинение, то арест будет отменён.

Напомним, полковник Зиявудин Ашиков был задержан сотрудниками управления ФСБ Дагестана 13 апреля 2019 года по информации, предоставленной сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана. Обстоятельства дела пока сохраняются в тайне.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Махачкале был задержан и заключён под стражуи брат Зиявудина Ашикова — Раип. Его — бывшего начальника махачкалинской полиции — подозревают в финансировании террористов. По данному уголовному делу 1 апреля силовики провели обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк». Бывший страж порядка возглавил службу безопасности кредитной организации, после того как в 2013 году был уволен из органов внутренних дел.