В Sony объяснили жёсткую цензуру эротических игр на PS4

Токио, , 15:16 — REGNUM Представитетель американского подразделения Sony рассказал о причинах жёсткой цензуры эротических игр на PS4. Компания не хочет оказаться в центре судебного разбирательства или стать причиной для массовой социальной акции, сообщает The Wall Street Journal.

У компании нет конкретных критериев, по которым на игры накладывается цензура. Причиной для её появления стало движение #MeToo и новая политика Twitch и YouTube, благодаря которой появилась жёсткая фильтрация контента.

Некоторые японские разработчики игр остались недовольны наложением цензуры. По словам анонимных представителей игровых студий, изменение контента в связи с новой политикой PlayStation несёт дополнительные затраты и замедляет процесс разработки.

Напомним, что движение #MeToo появилось в октябре 2017 года в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштейна. Ставя этот хэштег пользователи могли рассказывать истории о домогательствах из своего личного опыта и делиться ими с другими. Популяризатором хэштега считается актриса Алисса Милано, а за два года существования им воспользовались многие знаменитости: Леди Гага, Риз Уизерспун, Хизер Грэм и др.

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