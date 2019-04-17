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Медведев: Объединение Волковского и Александринского театров приостановлено

Общество

Идея отвергнута как непроработанная

Медведев: Объединение Волковского и Александринского театров приостановлено
Николай Васильевич Белавин
Фонари Волковского театра

Москва, 17 апреля 2019, 14:48 — REGNUM  Идея об объединении Волковского театра (Ярославль) и Александринского театра в Петербурге не была проработана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос депутата Госдумы Валентины Терешковой («Единая Россия»).

Терешкова отметила, что жители Ярославской области хорошо себя проявили в Великую Отечественную войну, настроение у ярославцев боевое, подчеркнула она.

«Такая прямая и явная угроза в адрес Минкульта… Я уже некоторое время назад издал поручение, чтобы эту идею отвергнуть и объединение приостановить», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Ярославле прошел митинг против объединения Волковского театра и Александринского театра.

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