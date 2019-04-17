В Казахстане создан комитет контроля качества и безопасности товаров

Астана, , 14:48 — REGNUM При министерстве здравоохранения Казахстана создан комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг. Соответствующее постановление правительства опубликовано в информационно-правовой системе нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что новый комитет создан путем слияния комитета охраны общественного здоровья и комитета фармации министерства здравоохранения республики. Кроме того, организованы территориальные подразделения комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг 15 января заявил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов. По его словам, новый комитет будет контролировать качество и безопасность товаров.

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