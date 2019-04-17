Министерство здравоохранения Танзании: в стране началась лихорадка денге

Додома, , 19:41 — REGNUM Правительство Танзании подтвердило наличие лихорадки денге в областях Дар-эс-Салам и Танга. Как отмечается, в результате вспышки заболевания погибло более 300 человек.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, во время пресс-конференции заместитель министра по вопросам здравоохранения, развития общества, гендерным проблемам и делам пенсионеров Танзании Фаустин Ндугулиле подтвердил информацию об эпидемии заболевания, а также подчеркнул, что количество случаев смерти из-за лихорадки денге стали беспрецедентными. По его словам, болезнь начала распространяться по стране уже с января этого года.

Данная болезнь далеко не нова для Танзании, и случаи заболевания были зарегистрированы в 2010, 2013, 2014 и 2018 годах. Министр отметил, что переносчиками вируса денге являются комары.

Симптомами лихорадки денге являются повышенная температура, головные боли, особенно в области глаз, боли в конечностях, слабость, тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов, сыпь.

Министр также сообщил, что граждане, заразившиеся данным заболеванием, должны получить необходимое лечение в медицинских учреждения, где смогут пройти обследование, на основе которого будет предоставлено необходимое лечение. Особо было подчеркнуто, что до сих пор нет вакцины против лихорадки денге.