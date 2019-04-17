В Таджикистане к электросети не подключены 2,5% населения страны

Душанбе, , 14:36 — REGNUM Около 200 тыс. человек или 2,5% населения Таджикистане не имеют доступа к сети электроснабжения, сообщает 17 апреля издание Asia-Plus со ссылкой на министерство энергетики республики.

В министерстве отметили, что без света остаются новые населенные пункты, которые появились с учетом быстрого роста населения республики. Отмечается, что наиболее трудными районами для подключения к электрической сети являются населенные пункты в Хатлонской области на границе с Афганистаном и в Горно-Бадахшанской автономной области.

В миниэнерго добавили, что подключение новых населенных пунктов к сети зависит от финансового состояния государственной компании «Барки точик», которая в настоящее время находится в тяжелом положении.

Как сообщало ИА REGNUM, в весенний период 2019 года государственный холдинг Таджикистана «Барки точик» стал регулярно отключать потребителей от электроснабжения. В холдинге заявили, что отключения связаны большим долгом населения.

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