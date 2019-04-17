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Университет Дар-эс-Салама переполнен – эксперт

Общество

UDSM принял на 560% больше студентов, чем допускается квотой

Додома, 17 апреля 2019, 14:33 — REGNUM  Университет Дар-эс-Салама (UDSM) принял в пять раз больше студентов свыше установленной квоты. Эксперты опасаются, что это скажется на качестве образования, передает газета Nipashe.

О данной проблеме в ежегодном отчете рассказал глава Национального ревизионного управления (CAG) Мусса Ассад. Доклад касался периода 2017/18 финансового года, и был представлен в парламенте Танзании в городе Додома 10 апреля.

Ассад заявил, что UDSM принял на 560% больше студентов, чем допускается квотой.

«Дискуссии показали, что такое большое число мест не сопоставимо с техническими возможностями университета, в том числе с ресурсами в сфере инфраструктуры, а также с количеством преподавателей, университет не может справиться с увеличением числа студентов», — заявил Ассад.

Ассад добавил, что сложившаяся ситуация угрожает качеству предоставляемого образования, следовательно, имеет долгосрочный отрицательный эффект для национального развития.

Глава CAG посоветовал руководству UDSM подготовить план квоты таким образом, чтобы он соотносился и с потребностями абитуриентов, и с возможностями университета.

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