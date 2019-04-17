Woori Financial Group пожертвовала $88 тыс. учреждению для инвалидов

Сеул, , 14:23 — REGNUM В преддверии Дня инвалидов, который состоится в Южной Корее 20 апреля, представители южнокорейской финансовой компании Woori Financial Group посетили специализированное учреждение социального обслуживания инвалидов Happy MNW и пожертвовали данному учреждению 100 млн вон (~$88 тыс.). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Happy MNW является учреждением социального обеспечения, основанное 1967 году и поддерживающее различные виды деятельности людей с ограниченными возможностями.

Известно, что компания пожертвовала 100 млн вон (~$88 тыс.) учреждению на ремонт старых объектов, таких как система отопления и система кондиционирования.

Кроме того, председатель Woori Financial Group также принял участие в мастер-классе по созданию бабочек и цветов совместно со студентами-инвалидами, проживающих в специализированном учреждении.