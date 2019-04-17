Выпускников лесной академии Танзании призвали встать на защиту природы

Катави, Танзания, , 14:24 — REGNUM Заместитель министра природных ресурсов и туризма Танзании Костантине Каньясу призвал выпускников академии по подготовке отрядов по защите лесов гарантировать возвращение первозданного вида разрушенным лесным экосистемам. Об этом сообщает газета Nipashe.

По информации издания, Каньясу заявил об этом на выпускной церемонии, прошедшей в лагере для проведения военных учений Млеле, расположенном в области Катави. Всего из академии, работающей при Лесном агентстве Танзании (TFS), в этом году выпустились 140 человек.

«Сегодня вы выпускники, и я привожу вас к присяге, будьте верными служащими TFS, однако помните, что экономическое развитие в любом случае будет вредить окружающей среде, мы не можем приказать остановить его. Однако наша цель — обеспечить такие условия, чтобы, развиваясь экономически, наша страна не превратилась в пустыню», — подчеркнул Каньясу.

Он рассказал, что в наши дни Танзания сталкивается с сильнейшим влиянием климатических изменений, спровоцированных вырубкой деревьев, засухой, ливнями, наводнениями, вызываемых разрушительным экономическим воздействием.