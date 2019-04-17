Снизилось число граждан Украины, платящих взносы на соцстрахование в Польше

Варшава, , 14:02 — REGNUM По данным польского Управления социального страхования (ZUS), число украинских работников, выплачивающих страховые взносы, впервые за много лет начало снижаться. За последние месяцы их число снизилось более, чем на 20 тысяч человек.

Как рассказал агентству PAP (Polska agencija prasowa) пресс-секретарь одного из подразделений ZUS Себастьян Шчурек, ещё в октябре прошлого года число иностранных рабочих, вносящих взносы на социальное страхование, составляло 587 тысяч человек.

«Волна рабочих с востока прибывала в течение нескольких лет. В течение квартала из фонда социального страхования исчезло до 20,5 тысяч украинских рабочих. В начале января в реестрах ZUS была почти 421 тысяча, а еще осенью прошлого года более 441 тысяч человек. Отток украинских граждан с польских строительных площадок, сервиса и торговли — первая подобная ситуация за годы», — приводит его слова польский новостной youtube-канал «Будь в курсе».

Резкий рост иностранных граждан, зарегистрированных и выплачивающих взносы в ZUS начался в 2015 году, когда там было зарегистрировано 185 тысяч. Через год их было уже 293 тысячи. В середине прошлого года из 541 тысячи зарегистрированных в ZUS иностранцев 403 тысячи были гражданами Украины.

Пока трудно понять, что вызвало отток граждан Украины из числа выплачивающих взносы на социальное страхование. В качестве возможных причин называют отток украинских работников из Польши или разочарование в перспективах получения каких-то благ от Управления социального страхования.