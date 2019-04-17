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В столице Дании Копенгагене ввели зону удвоенного наказания за беспорядки

Общество

После беспорядков полиция Копенгагена приняла решение о введении в некоторых районах столицы зон удвоенного наказания за преступления

В столице Дании Копенгагене ввели зону удвоенного наказания за беспорядки
Arne List
Копенгаген

Копенгаген, 17 апреля 2019, 19:22 — REGNUM  15 апреля, на следующий день после воскресных беспорядков, полиция датской столицы решила ввести в некоторых частях Копенгагена так называемые «зоны удвоенного наказания за преступления». Специальная «зона» вводится до 23 апреля — об этом сообщает датское новостное агентство «DR» («Радио Дании»).

Полиция Копенгагена прибегла к такой мере после того, как 14 апреля на площади Блогорс Пладс в ходе организованного представителями радикальной партии Расмуса Палудана «Stram Kurs» («Жесткий курс») митинга произошли столкновения, в результате которых было задержано 23 человека. Партия известна тем, что требует полностью пресечь миграцию в Данию и запретить ислам.

В прошлом году датский Фолькетинг принял решение о том, что полиция имеет право вводить «зону удвоенного наказания за правонарушения» в районах с повышенным уровнем преступности. В таких зонах, как следует из названия, за совершение любого преступления, в особенности, за нарушения общественного порядка, лицо может понести удвоенное наказание.

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Зарубежная хроника
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