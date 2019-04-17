Проект реконструкции здания Военторга в Москве отправили на доработку

Москва, , 16:32 — REGNUM Архитектурный совет Москвы отправил на доработку проект реконструкции здания Военторга на Воздвиженке. Об этом после заседания Москомархитектуры журналистам заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что объект является новоделом, и собственник решил сделать здание более современным.

«Сейчас это абсолютно новая постройка, у которой пока ни статуса, ни признанной эстетической ценности нет. Здание скорее критиковалось, и любимым в городе его не назовешь. Если уж им заниматься, то проект надо улучшить. И пока коллеги считают, что предложение не улучшит существующее здание», — отметил Кузнецов.

Стоит добавить, что некоторые члены Архсовета считают целесообразным вообще не трогать данный объект.

Представленный проект реконструкции предполагает изменение внешнего вида купола здания и первого этажа, предназначенного под «ритейл». В бизнес-центре планируется полностью обновить остекление, а на первом этаже будут расположены кафе и ресторан.

Напомним, здание Военторга подверглось сильной деформации в 1992 году и было закрыто в связи с его аварийным состоянием. В 2003 году его разобрали и на месте построили новодел по проекту архитектора Владимира Колосницына.

Ознакомиться с фотографиями проекта можно на сайте Стройкомплекса Москвы.