Сборы на реконструкцию Нотр-Дама превысили $1 млрд: сколько и от кого

Париж, 17 апреля 2019, 14:00 — REGNUM Более € 900 млн ($1,1 млрд) уже пожертвовано для восстановления собора Парижской Богоматери, заявил президентский посланник по культурному наследию Стефан Берн, сообщает 17 апреля Axios.
После пожара различные компании и фонды быстро активизировались, чтобы помочь и восстановить собор, начали поступать и крупные пожертвования. Из них:
Патрик Пуянне, гендиректор французской нефтяной компании Total, 100 млн евро;
LVMH Group (ТНК, дочерние компании — Givency, DKNY, Fendi и др) и семья Бернара Арно, 200 млн евро;
Франсуа Пино, гендиректор Kering, 100 млн евро;
L’Oreal, семья Бетанкур, 200 млн евро;
Анн Идальго, мэр Парижа, попросила у города 50 млн;
Agricole, французский банк, 5 млн;
Сapgemini SF, консалтинговая группа, 10 млн;
Мартин и Оливье Буиг, строительные магнаты, 10 млн;
French Heritage Foundation, 1,6 млн.
Как передавало ИА REGNUM, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Ранее власти Франции заявили, что намерены восстановить собор за пять лет.