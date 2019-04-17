Сборы на реконструкцию Нотр-Дама превысили $1 млрд: сколько и от кого

Париж, , 14:00 — REGNUM Более € 900 млн ($1,1 млрд) уже пожертвовано для восстановления собора Парижской Богоматери, заявил президентский посланник по культурному наследию Стефан Берн, сообщает 17 апреля Axios.

После пожара различные компании и фонды быстро активизировались, чтобы помочь и восстановить собор, начали поступать и крупные пожертвования. Из них:

Патрик Пуянне, гендиректор французской нефтяной компании Total, 100 млн евро;

LVMH Group (ТНК, дочерние компании — Givency, DKNY, Fendi и др) и семья Бернара Арно, 200 млн евро;

Франсуа Пино, гендиректор Kering, 100 млн евро;

L’Oreal, семья Бетанкур, 200 млн евро;

Анн Идальго, мэр Парижа, попросила у города 50 млн;

Agricole, французский банк, 5 млн;

Сapgemini SF, консалтинговая группа, 10 млн;

Мартин и Оливье Буиг, строительные магнаты, 10 млн;

French Heritage Foundation, 1,6 млн.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Ранее власти Франции заявили, что намерены восстановить собор за пять лет.