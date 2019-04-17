Усилия жителей востока Уганды по охране леса приносят результаты — СМИ

Бугиса, Уганда, , 13:54 — REGNUM Группа граждан, проживающая в районе потухшего вулкана Элгон в округе Бугису, три года назад инициировала действия по защите местной природы. Реализация этой инициативы приносит значительные результаты, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, восточные регионы страны старадают от деградации экосистемы и оползней. Три года назад группа граждан создала ассоциацию по защите окружающей среды BECOMAP. Они высаживают деревья на склоны горы Элгон, подверженные исчезновению лесов. Они также высадили бамбук и слоновую траву по берегам реки Манафва, чтобы предотвратить наводнения.

«Мы осознали, что ничего не сработает лучше, чем предотвращение природных бедствий в регионе с помощью подходов, обращенных к местным сообществам», — заявил председатель BECOMAP Муса Манду.

«Мы приняли решение высадить различные породы деревьев, отличающиеся сильной корневой системой», — добавил Манду.

С мая по октябрь 2018 года в районе горы Элгон было зафиксировано более 67 оползней.

«Мы работаем совместно с администрацией округа, чтобы обеспечить защиту окружающей среды и предотвращение природных катастроф, влекущих за собой гибель людей», — заявил член группы BECOMAP Майкл Милишо, добавив что государственные и негосударственные организации должны обеспечить их ассоциацию большим количеством саженцев.