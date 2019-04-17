Названо количество иностранцев, посетивших Южную Корею с целью медосмотра

Сеул, , 13:51 — REGNUM В 2018 году около 380 тыс. иностранцев посетили больницы в Южной Кореи. За 10 лет страну посетило около 2 миллионов иностранцев. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году 378 967 иностранных граждан, не проживающих на территории Южной Кореи, не оформившие медицинское страхование и не являющиеся иждивенцами, посетили больницы страны. По сравнению с 2017 годом, количество иностранных пациентов увеличилось на 17,8%.

Известно, что приток иностранных пациентов ежегодно начал увеличиваться с 2009 года, после того, как был разрешен въезд на территорию страны.

Количество студентов посетивших Южную Корею увеличилось с 60 201 человека в 2009 году до 81 789 человек в 2010 году, до 122 297 человек в 2011 году, до 159 464 человек в 2012 году, до 211 218 человек в 2013 году, до 266 501 человека в 2014 году, до 296 889 человек в 2015 году и до 364 189 человек в 2016 году.

В 2018 году иностранцы из 190 стран мира посетили Южную Корею с целью медицинского обследования.

Известно, что 118 310 человек (31,2%) приехало из Китая, 45 213 человек (11,9%) из США, 42 563 человек (11,2%) из Японии, 27 185 человек из России, 14 042 человек (3,7%) из Монголии. Кроме того, поток иностранцев из Узбекистана и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия) также увеличился. Однако, количество пациентов из Объединенных Арабских Эмиратов, напротив, сократилось на 4,8%.