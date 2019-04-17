Российского актёра Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Барнаул, , 13:02 — REGNUM Известный российский актёр Александр Панкратоа-Чёрный не смог сегодня, 17 апреля, улететь на самолёте в Москву. Артиста сняли с авиарейса в Барнауле, где он выступал со спектаклем. Об этом рассказал сам актёр.

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При всех заслугах Ланового авиакомпания была права — мнение

Поводом для такого решения со стороны экипажа самолёта стало якобы «неадекватное поведение» артиста, который попросил стюарда принести 100 г водки.

На видеозаписи, появившейся в соцсетях, Панкратов-Чёрный поясняет ситуацию пассажирам самолёта и просит у них прощения за задержку рейса.

«Мальчик […] сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолёт. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Чёрный был в неадекватном состоянии, — сказал Панкратов-Чёрный. — Простите меня, Христа ради, если я виноват».

https://www.instagram.com/p/BwVggPFnw4Y/

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После того как актёра выпроводили из самолёта в сопровождении полицейских, он отправился в барнаульскую гостиницу, где ожидает возможности вылететь в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на борт самолёта не пустили народного артиста СССР Василия Ланового. Как оказалось, кофр актёра не поместился в калибратор, и пока он оплачивал за него пошлину, регистрация на рейс закрылась, самолет улетел без него. В Ростов-на-Дону Лановой летел на концерт, посвящённый освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Инцидент вызвал возмущение среди поклонников, отношение к известному артисту, спешащему к сотням зрителей, они сочли недопустимым.