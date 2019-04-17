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Авиакомпания из Казахстана продлила отмену рейсов в Индию

Общество

Компания «Эйр Астана» приостановила полеты в Индию с 4 апреля

Астана, 17 апреля 2019, 12:59 — REGNUM  Авиакомпания «Эйр Астана» продлила отмену рейсов Нур-Султан — Дели и Алма-Ата — Дели до 31 мая из-за закрытия воздушного сообщения между Индией и Пакистаном, сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении также перечислены способы возврата билетов или переоформления на рейсы других авиакомпаний.

Отмечается, что отмена рейсов связана с закрытием воздушного пространства над Пакистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Эйр Астана» приостановила полеты в Индию с 4 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания Индии планирует запустить рейс Дели — Алма-Ата

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