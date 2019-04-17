Внешность героя Judgment изменили после скандала с Пьером Таки

Токио, , 14:26 — REGNUM На YouTube-канале портала IGN вышло видео, демонстрирующее обновление для предстоящей игры Judgment. В нём внешность одного из героев изменили после сканадала с исполняющим его роль актёром Пьером Таки.

После того, как Пьера Таки обвинили в употреблении кокаина, компания Sega решила убрать все упоминания работы актёры из своей игры. Новый ролик демонстрирует, как изменилась внешность и голос его персонажа Кёхея Хамуры.

Основа модели персонажа осталась той же, а вот лицо героя переработали: добавили морщин, ямочку на подбородке, сузили лицо и т.д. Портал IGN также сообщает, что из-за скандала с наркотиками голос Таки убрали из игры Kingdom Hearts 3, в которой тот озвучивал снеговика Олафа.

Напомним, что Judgment выйдет 21 июня 2019 года. Эта игра является спинофом франшизы Yakudza, популярной в Японии. По сюжету проекта геймеры возьмут на себя управление частным детективом Такаюки Ягами (сыгранного Такуей Кимура), который расследует дело о серийном убийце. Игра выйдет эксклюзивно на консоли PS4.

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