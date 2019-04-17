Среда, 17 Апреля 2019 года
14:00:44 МСК

Сотрудники липецкого колледжа месяц скрывали факт группового изнасилования

Общество

В областном центре продолжают расследовать жестокое преступление, совершенное студентами

Сотрудники липецкого колледжа месяц скрывали факт группового изнасилования
Иллюстрация: Psy-aletheia.ru
Насилие

Липецк, 17 апреля 2019, 12:47 — REGNUM  Сотрудники липецкого колледжа, студенты которого устроили массовое изнасилование сокурсника, могут стать фигурантами уголовного дела об укрывательстве. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что сотрудники образовательного учреждения знали, что один из студентов попал в больницу после группового изнасилования, но не обратились в правоохранительные органы и почти месяц скрывали эту информацию. Прокурор потребовал от начальника областного управления образования и науки привлечь должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки были направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 316 УК РФ — «Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

Ранее, 12 апреля, в СУ СК России по Липецкой области сообщили о задержании одного из подозреваемых. По данным следствия, в ночь с 6 на 7 марта 2019 года 16-летнего студента колледжа компания молодых людей пригласила в арендованный ими дом. Воспользовавшись беспомощным состоянием своего сокурсника, его жестоко изнасиловали, снимая происходящее на видео. Потерпевший был госпитализирован.

Первый подозреваемый, 17-летний подросток, уже дал признательные показания. Следователи устанавливают роль каждого из присутствовавших на вечеринке в совершении особо тяжкого преступления и круг лиц, укрывавших его более месяца.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изнасилования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить