Половина поляков категорически против преподавания религии в школе

Варшава, , 12:42 — REGNUM Социологический опрос, проведённый Институтом исследований Поллстера по заказу издания «Супер Экспресс» показал, что половина поляков выступает против преподавания религии в школах.

На вопрос, следует ли преподавать в школе «закон Божий», 50% опрошенных сказали «нет», 38% высказались положительно, ещё 12% затруднились с ответом.

Как отмечает издание gazeta.pl, вопрос о преподавании религии в школе является резонансным и всегда при обращении к нему возникает очень эмоциональная реакция в обществе. Так было в прошлом году, когда Барбара Новицкая из партии «Вместе» во время местных выборов заявила, что от преподавания религии в школах надо отказаться, а высвободившиеся средства направить на улучшение питания учащихся.

Профессор Генрих Доманский из польской Академии наук прокомментировал для «Супер Экспресса» результаты опроса. «Это эффект цивилизационного развития и явление, которое происходит во всех развитых демократиях. Сейчас преобладает склонность к открытости, терпимости. Такие качества, по мнению родителей, должна иметь современная школа. Значительная часть поляков считает, что религиозные вопросы являются индивидуальным для каждого человека», — сказал он.

В феврале институт IPSOS проводил подобный опрос для издания OKO.press. Тогда на вопрос, где должны проводиться уроки «закона Божия» 52% опрошенных ответили, что в церковном приходе, а 43% — что в школе.

Опрос института Поллстера проводился 4−6 апреля 2019 года, были опрошены 1094 совершеннолетних респондента.