Глава Таджикистана назвал ключевой вопрос на переговорах с Путиным

Москва, , 12:34 — REGNUM Упорядочение процесса трудовой миграции является ключевой темой предстоящих переговоров между главами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Об этом заявил президент республики на встрече с руководителями и представителями таджикской диаспоры, сообщает 17 апреля издание «Авеста».

Глава государства отметил, что еще одной важной темой является защита прав и интересов граждан Таджикистана в России. Президент подчеркнул, что таджикистанская сторона продолжит переговоры по вопросу «миграционной амнистии».

Рахмон добавил, что стороны также рассмотрят вопрос ускорения процесса подготовки межгосударственного договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным. На встрече глава государства отметил, что Душанбе рассчитывает на проведение очередного этапа миграционной амнистии.

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