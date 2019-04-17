Среда, 17 Апреля 2019 года
14:33:57 МСК

Глава Таджикистана назвал ключевой вопрос на переговорах с Путиным

Общество

Стороны рассмотрят вопрос ускорения процесса подготовки межгосударственного договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения

Москва, 17 апреля 2019, 12:34 — REGNUM  Упорядочение процесса трудовой миграции является ключевой темой предстоящих переговоров между главами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Об этом заявил президент республики на встрече с руководителями и представителями таджикской диаспоры, сообщает 17 апреля издание «Авеста».

Глава государства отметил, что еще одной важной темой является защита прав и интересов граждан Таджикистана в России. Президент подчеркнул, что таджикистанская сторона продолжит переговоры по вопросу «миграционной амнистии».

Рахмон добавил, что стороны также рассмотрят вопрос ускорения процесса подготовки межгосударственного договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным. На встрече глава государства отметил, что Душанбе рассчитывает на проведение очередного этапа миграционной амнистии.

Читайте ранее в этом сюжете: Рахмон рассчитывает на амнистию в РФ для трудовых мигрантов из Таджикистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция из стран Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить