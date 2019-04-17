В Палермо задержаны двое граждан, намеревавшихся «устроить джихад»

Палермо, Италия, , 12:02 — REGNUM Правоохранительные органы Италии задержали в Палермо двух граждан Италии и Марокко по подозрению в подготовке к осуществлению террористических актов, передает информагентство ANSA в среду, 17 апреля.

По данным правоохранителей, оба гражданина самостоятельно готовились к незаконной террористической деятельности. Подразумевается как физическая подготовка, так и изучение соответствующих видеоматериалов из лагерей боевиков.

Между собой два гражданина, 25 и 18 лет, познакомились в интернете, совместные акции обсуждали в переписке в одной из социальных сетей, там же вели «активную пропаганду», чем и обратили на себя внимание следователей.

Правоохранители отметили, что оба задержанных намеревались «устроить джихад», при этом у них не было ни конкретных планов, ни организации.