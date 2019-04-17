Госдума запретила рекламу спайсов

Москва, , 11:40 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий рекламу новых наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. Реклама запрещается в том числе в интернете.

Под запретом будут сведения о способах изготовления и местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, в частности спайсов. Кроме того, запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств.

По данным МВД России, за 2017 г. рассмотрено свыше 47 тыс. электронных запросов, поступивших из Роскомнадзора, по которым принято более 20,5 тыс. решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

Кроме того, выявлено более 7 тыс. наркопреступлений, совершенных с использованием интернет-технологий, возбуждены уголовные дела в отношении более чем 3 тыс. лиц, из незаконного оборота изъято порядка 2 тонн различных видов наркотиков, прекращена преступная деятельность порядка 660 российских наркомагазинов в интернете.