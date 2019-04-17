Среда, 17 Апреля 2019 года
04:46:17 МСК

Более тысячи человек борются с лесным пожаром в китайской провинции Сычуань

Общество

Пожар разгорелся в уезде Мули провинции Сычуань еще 30 марта

Чэнду, Китай, 17 апреля 2019, 04:40 — REGNUM  В общей сложности 1092 пожарных направлены на борьбу с лесным пожаром в провинции Сычуань на юго-западе Китая, который бушует уже более двух недель, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в уезде Мули провинции Сычуань еще 30 марта. Пожар несколько раз удавалось локализовать, однако засушливая погода и сильный ветер приводили к тому, что он разгорается вновь и вновь. По информации местных властей, в настоящее время можно видеть облака дыма в уезде Мули. Более 200 человек продолжат заниматься профилактикой повторных возгораний на уже потушенных территориях.

В тушении пожара принимают участие также пожарные вертолеты, которые распыляют воду над очагом пожара с трех направлений. Уже было вылито более 60 тонн воды за 15 часов тушения с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней с провинцией Сычуань провинции Юньнань 14 апреля был успешно потушен лесной пожар, для борьбы с которым было привлечено более 1700 пожарных.

Читайте ранее в этом сюжете: Бушевавший двое суток на юго-западе Китая лесной пожар успешно потушен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить