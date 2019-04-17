Более тысячи человек борются с лесным пожаром в китайской провинции Сычуань

Чэнду, Китай, , 04:40 — REGNUM В общей сложности 1092 пожарных направлены на борьбу с лесным пожаром в провинции Сычуань на юго-западе Китая, который бушует уже более двух недель, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в уезде Мули провинции Сычуань еще 30 марта. Пожар несколько раз удавалось локализовать, однако засушливая погода и сильный ветер приводили к тому, что он разгорается вновь и вновь. По информации местных властей, в настоящее время можно видеть облака дыма в уезде Мули. Более 200 человек продолжат заниматься профилактикой повторных возгораний на уже потушенных территориях.

В тушении пожара принимают участие также пожарные вертолеты, которые распыляют воду над очагом пожара с трех направлений. Уже было вылито более 60 тонн воды за 15 часов тушения с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней с провинцией Сычуань провинции Юньнань 14 апреля был успешно потушен лесной пожар, для борьбы с которым было привлечено более 1700 пожарных.

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