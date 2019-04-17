Среда, 17 Апреля 2019 года
04:21:16 МСК

Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton

Общество

Бернар Арно готов выделить деньги на реставрацию

Париж, 17 апреля 2019, 04:20 — REGNUM  Средства на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской богоматери готов выделить владелец бренда Louis Vuitton Бернар Арно, передает BFM TV.

Уточняется, что Арно предложил €200 млн в качестве помощи в восстановлении собора.

Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля уничтожил кровлю здания и ряд архитектурных деталей собора. Намерение материально помочь в реставрации выразил ряд бизнесменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья бизнесменов Пино предложила €100 млн, а глава Apple Тим Кук сумму не назвал, но сказал, что убит горем и обещал помочь.

Читайте также: Charlie Hebdo выпустил карикатуру с Макроном после пожара в Париже

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский Союз реставраторов готов помогать возрождению Нотр-Дама

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить