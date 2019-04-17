Восстановить Нотр-Дам-де-Пари поможет владелец бренда Louis Vuitton

Париж, , 04:20 — REGNUM Средства на восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской богоматери готов выделить владелец бренда Louis Vuitton Бернар Арно, передает BFM TV.

Уточняется, что Арно предложил €200 млн в качестве помощи в восстановлении собора.

Напомним, пожар в Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля уничтожил кровлю здания и ряд архитектурных деталей собора. Намерение материально помочь в реставрации выразил ряд бизнесменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семья бизнесменов Пино предложила €100 млн, а глава Apple Тим Кук сумму не назвал, но сказал, что убит горем и обещал помочь.

Читайте также: Charlie Hebdo выпустил карикатуру с Макроном после пожара в Париже

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский Союз реставраторов готов помогать возрождению Нотр-Дама