Президент Конго обещает победить лихорадку Эбола за три месяца

Бени, Конго, , 22:27 — REGNUM Президент Конго Феликс Тшискеди заявил, что намерен победить вспышку лихорадки Эбола на востоке страны за три месяца, 16 апреля передает агентство Associated Press.

Выступая перед жителями Бени, Тшискеди пообещал усилить защиту медработников в зараженных районах и призвал местное население сотрудничать с врачами.

По информации Министерства здравоохранения Конго, с августа 2018 года на востоке Конго подтверждено около 1200 случаев заражения и более 800 случаев смерти от лихорадки Эбола.

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