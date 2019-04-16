Макрон обещает за пять лет восстановить Нотр-Дам

Париж, , 21:59 — REGNUM Власти Франции намерены восстановить пострадавший при пожаре собор Нотр-Дам-де-Пари в течение пяти лет. Об этом 16 апреля заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Восстановим в течение ближайших пяти лет», — сказал президент Франции во время выступления в телеэфире.

Вместе с тем эксперты заявляют, что пожар нанёс колоссальный ущерб историческому наследию Франции и на восстановление собора может уйти порядка 40−50 лет, передаёт BFMTV.

Как передавало ИА REGNUM, произошедший вечером 15 апреля пожар уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь сегодня утром. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли.

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